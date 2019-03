Picchiato al luna park di Ivrea, cade e sbatte la testa: grave 38enne

Un 38enne, la notte scorsa, è stato colpito al volto con un pugno al luna park di Ivrea, allestito in occasione dello storico Carnevale eporediese, e cadendo ha sbattuto la testa contro un muretto di cemento. La vittima, Demis Rossetto, residente a Samone (Torino) e padre di un figlio minorenne, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Giovanni Bosco di Torino, a causa del trauma cranico riportato. L'aggressore, un 29enne di Ivrea, è stato identificato dagli agenti del commissariato eporediese: sarà denunciato per lesioni gravissime.

L'aggressione

Il 38enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe minacciato il suo aggressore con un manganello di gomma. L'altro non ha capito lo scherzo e ha reagito colpendo al volto il giovane papà di Samone. Cadendo, Rossetto ha sbattuto la testa contro il cemento riportando un grave trauma cranico. L'episodio si è verificato, intorno alle due, in via Circonvallazione, all'altezza del civico 30, fuori dai varchi predisposti per i festeggiamenti del giovedì grasso.

Data ultima modifica 01 marzo 2019 ore 14:00