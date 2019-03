Mostre a Torino: cosa fare nel weekend del 2-3 marzo

Mostre ed eventi che inaugurano a Torino questa settimana

Sempre ricca di eventi e divertimenti Torino, che offre una grande varietà di intrattenimento per grandi e piccini questo weekend. Si va dalle mostre di Van Dyck e i Macchiaioli, fino alla scoperta di come è fatto il corpo presso il Museo di Anatomia Umana dell'Università di Torino, in una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli. Di seguito tutto gli appuntamenti da non perdere.

Carnevale di Torino, tanti gli appuntamenti fino al 10 marzo

Fino al 10 marzo torna il Carnevale Torinese con un ricco calendario di appuntamenti. Il 'Carlevè ed Turin' è promosso e sostenuto dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Piemonte, con l'organizzazione dell'Agis Anesv e la collaborazione della Pro Loco Torino e del Comitato Manifestazioni Torinesi. Centro degli eventi è il Luna Park alla Pellerina, con oltre 120 attrazioni, tra cui giostre ad alta tecnologia e più tradizionali. Parti integranti del 'Carlevè ed Turin' sono anche quest'anno la tradizionale 'Fiera dei Vini', con numerosi stand enogastronomici, e la sfilata dei Carri Allegorici che attrae sempre migliaia di torinesi.

La corsa non competitiva di 'Just the woman I am'

Domenica 3 marzo, dalle 16:30, in Piazza San Carlo si svolgerà la sesta edizione di 'Just the woman I am', una corsa e camminata non competitiva organizzata per sostenere la ricerca e la lotta contro la violenza sulle donne. L'evento è sostenuto da Sitly, che darà un carattere internazionale alla manifestazione: in tutto il mondo verrà lanciato un appello che fa riferimento ai principi dell'evento: parità di genere, ruolo della donna, attenzione al benessere e all'alimentazione. In piazza San Carlo, all'interno dell'area bimbi, alcuni educatori di Sitly intratterranno i più piccoli con giochi divertenti e formativi, mentre i genitori potranno partecipare all'evento. La Onlus 'Mettiamoci le tette' attiverà un gazebo informativo, con consulenze gratuite a tutte le donne.

Mostre ed eventi in corso a Torino a marzo 2019

La scultrice Dimitrakopoulou a Fondazione Sandretto

Prosegue il tour italiano della scultrice greca Venia Dimitrakopoulou, che negli spazi della Fondazione Sandretto dal 22 febbraio al 31 marzo propone una nuova selezione di lavori. Tra questi due grandi installazioni: l'opera inedita Ellampsis (2019), creata per l'occasione, e l'installazione Dialoghi (2019), che rimanda a libri destrutturati in imponenti lastre d'acciaio e delicata carta cinese, sui quali fluttuano in inchiostro nero e rosso frasi che intendono dare una risonanza alle voci di gente comune che solitamente non ne hanno. Orari: giovedì ore dalle 20 alle 23, venerdì, sabato e domenica ore dalle 12 alle 19.

Festival Espressionismo

Ha preso il via venerdì 22 febbraio con il Concerto dell'Orchestra Sinfonica della Rai il Festival Espressionismo, l'omaggio della Città di Torino al movimento artistico che, dai primi anni del XX secolo, influenzò tutti i linguaggi artistici, a cominciare dalla pittura e dalla musica. Un cartellone monografico di concerti, proiezioni, spettacoli musicali e incontri di approfondimento, molti dei quali a ingresso libero. La chiusura, prevista per il 29 marzo, sarà affidata all'Orchestra del Teatro Regio.

Gulp!Goal!Ciak! al Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema presenta, dal 9 febbraio al 20 maggio 2019, la mostra Gulp! Goal! Ciak! Cinema e Fumetti, a cura di Luca Raffaelli, da un'idea di Gaetano Renda. La mostra è nata dalla collaborazione con Juventus Museum, che nello stesso periodo propone nei suoi spazi 'Gulp! Goal! Ciak! Calcio e Fumetti', sempre a cura di Luca Raffaelli.

'La bottega di Leonardo' a Palazzo Cavour

Dal 9 Febbraio al 12 Maggio 2019 Palazzo Cavour ospita la mostra 'La bottega di Leonardo'. Il genio universale, per un'esposizione universale, a celebrazione dell'indiscusso simbolo dell'arte e della creatività italiana, Leonardo da Vinci, oggi considerato il più noto tra i protagonisti della cultura, non solo del Rinascimento ma di tutti i tempi e di tutto il mondo. Leonardo, il più grande genio dell'Umanità, uomo poliedrico e d'ingegno, è il protagonista assoluto del 2019, anniversario dei 500 anni dalla sua morte. La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00, sabato e giorni festivi dalle 10:00 alle 20:00, domenica dalle 10:00 alle 18:00.

'Sandy Skoglund. Visioni Ibride' a Camera

Ha aperto al pubblico il 24 gennaio 2019 negli spazi di Camera, Centro Italiano per la Fotografia, a Torino, l'importante mostra 'Sandy Skoglund. Visioni Ibride', prima antologica dell'artista statunitense Sandy Skoglund, curata da Germano Celant. La mostra riunisce lavori che vanno dagli esordi nei primi anni Settanta all'ancora inedita opera 'Winter', alla quale l'artista ha lavorato per oltre dieci anni. Sarà proprio questa immagine – accompagnata da alcune delle sculture create per l'installazione da cui è stata tratta la fotografia – il fulcro dell'esposizione: una spettacolare anteprima mondiale che conferma una volta di più l'unicità della sua ricerca e del suo linguaggio, formatisi in pieno clima concettuale, per evolversi in un immaginario sospeso tra sogno e realtà, di straordinaria potenza evocativa. La mostra rimarrà aperta fino al 24 marzo. Orari: Martedì chiuso, giovedì dalle 11 alle 19, gli altri giorni dalle 11 alle 19.

'Van Gogh Multimedia & Friends' allo Spazio Lancia

La mostra 'Van Gogh – Multimedia & Friends', sarà visitabile fino al 28 aprile 2019 all'interno del nuovo Spazio Lancia, in via Lancia 27. La mostra prende in esame, attraverso proiezioni su diversi grandi monitor, la vita e le opere di Vincent Van Gogh, con la visione a video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza e completata con informazioni in italiano e inglese relative ai periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi dieci anni della sua vita. Dal 26 febbraio si potranno ammirare anche 'Le Charitè sur Loire' di Monet, 'Donne al bagno' e 'Donna con cappello' di Renoir, tre capolavori originali, mai esposti prima in Italia. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 19:30, sabato, domenica e festivi dalle 09:30 alle 21:30.

'Van Dyck. Pittore di corte' alla Galleria Sabauda di Torino

Attraverso un percorso espositivo che si dispiega in quattro sezioni, con 45 tele e 21 incisioni, la mostra 'Van Dyck. Pittore di corte' intende far emergere l'esclusivo rapporto che l'artista ebbe con le corti italiane ed europee. Dipinse capolavori unici per elaborazione formale, qualità cromatica, eleganza e dovizia nella resa dei particolari, soddisfacendo le esigenze di rappresentanza e di status symbol delle classi dominanti: dagli aristocratici genovesi ai Savoia, dall'arciduchessa Isabella alle corti di Giacomo I e di Carlo I d'Inghilterra. La mostra dedicata ad Antoon van Dyck sarà visitabile fino al 17 marzo. Orari: da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 19:00.

I Macchiaioli alla Gam di Torino

Gli antefatti, la nascita e la stagione iniziale e più felice della pittura macchiaiola, ossia il periodo che va dalla sperimentazione degli anni Cinquanta dell'Ottocento ai capolavori degli anni Sessanta, saranno i protagonisti della mostra che per la prima volta alla GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino valorizzerà il dialogo artistico tra Toscana, Piemonte e Liguria dei pittori Macchiaioli. La mostra sarà aperta fino al 24 marzo. Orari: Da martedì a domenica dalle 10:00 alle 18:00, lunedì chiuso.

'Tutti gli "ismi" di Armando Testa' nelle Sale Chiablese dei Musei Reali

La mostra 'Tutti gli "ismi" di Armando Testa', ospitata all'interno delle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino, è stata prorogata fino a domenica 17 marzo. Fino a oggi sono stati oltre 34mila i visitatori. La mostra, curata da Gemma De Angelis Testa e Gianfranco Maraniello e realizzata in collaborazione con Mart Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presenta oltre 120 opere tra sculture, manifesti, video, pubblicità, spot televisivi, bozzetti, quadri e installazioni. Le Sale Chiablese accolgono alcuni dei personaggi più celebri dei mondi di Testa, grande pubblicitario e comunicatore: si tratta di icone inconfondibili a cui generazioni di italiani guardano con sorrisi nostalgici e che risultano una divertente scoperta per i più giovani. Dall''uomo moderno' che campeggia negli allegri manifesti della Facis, al logo senza tempo del vermut Carpano Punt e Mes, passando per l'ippopotamo Pippo protagonista delle réclamedella Lines, fino ai divertenti caroselli abitati da Carmencita e Caballero per il caffè Paulista di Lavazza o dagli sferici extraterrestri del pianeta Papalla per Philco. Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì.

Easy Rider alla Venaria

È stata prorogata fino al 5 maggio la mostra 'Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte', ospitata alla Reggia di Venaria negli spazi della Citroniera delle Scuderie Juvarriane dal 18 luglio 2018. L'esposizione, organizzata con il patrocinio di Città di Torino, curata da Luca Beatrice, Arnaldo Colasanti e Stefano Fassone, propone tanti modelli di motociclette come il chopper di Easy Rider, la Triumph Bonneville che Steve McQueen guidava ne 'La grande fuga'. Oppure i bolidi da gran premio, la MV Agusta di Giacomo Agostini, la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Casey Stoner. Altri veicoli fanno un tutt'uno con il viaggio e l'avventura: la mitica Vespa di Bettinelli che ha percorso 24.000 km da Roma a Saigon, le special che hanno attraversato il deserto di sabbia della Parigi-Dakar, e ancora enduro, trial, nastri d'asfalto. Orari: da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 17, sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle 19:30. Lunedì chiuso.

Eventi per bambini

'Gli scheletri non fan paura nemmeno a Carnevale!!!'

Sabato 2 marzo alle ore 10:30 e alle ore 16:00 al Museo di Anatomia umana 'Luigi Rolando' dell'Università di Torino in corso Massimo d'Azeglio 52, si terrà una caccia al tesoro nel museo per bambini dai 6 ai 12 anni e una visita guidata per gli accompagnatori. Durante l'attività i bambini potranno toccare e guardare le diverse parti che compongono il nostro corpo grazie all'ausilio di modelli didattici, inoltre giochi, indovinelli e tanto divertimento. Sono benvenuti i bambini in maschera. Prenotazione obbligatoria allo 011 6708195.