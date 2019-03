Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 1 marzo

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Correnti tese nord occidentali porteranno ad un aumento della nuvolosità sui settori confinali alpini, con nevicate in Valle d'Aosta a partire dai 1400-1500 metri. Tempo stabile e soleggiato altrove, fatta eccezione per i settori orientali della Liguria dove nella prima parte della giornata i cieli rimarranno molto nuvolosi. Temperature miti, con massime attorno ai 20-21 gradi in Pianura Padana. Venti in rinforzo dai quadranti nordoccidentali.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,3 µg/m³.