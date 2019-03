Tragedia nel Cuneese: un anziano di 81 anni è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente in un canale. E’ successo in frazione Gerbola di Villafalletto, paese in provincia di Cuneo dove risiedeva l’uomo. Bartolomeo Pellegrino, ex agricoltore, è deceduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 marzo, dopo essere scivolato in un canale di irrigazione, per cause ancora in corso di accertamento: si ipotizza un malore. L'incidente è avvenuto a poche decine di metri dall'abitazione dell'anziano. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei familiari e dei medici del 118.