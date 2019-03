Un uomo di 67 anni ha perso la vita travolto dal trattore con cui stava arando un campo. E’ successo oggi, giovedì 28 febbraio, a Santena in provincia di Torino. A quanto si è appreso dai primi accertamenti, l'uomo era sceso dal mezzo agricolo in via Trinità quando all’improvviso, per cause ancora da verificare, il trattore si è messo in moto schiacciando il 67enne. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118, che hanno tentato di rianimare la vittima senza successo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto.