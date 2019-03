Pesci gatto vivi in frigo, denunciato un ristoratore a Torino

Pesci gatto ancora vivi in un pozzetto frigo e 40 chili di merce alimentare in cattivo stato di conservazione sono stati trovati in un ristorante cinese nel centro di Torino. Per questo motivo, il titolare del locale, che ha sede in corso Vittorio Emanuele II all’angolo con via Arsenale, è stato denunciato dagli agenti del Reparto di polizia commerciale della polizia municipale. Il proprietario è indagato, in stato di libertà, per maltrattamento di animali, cattivo stato di conservazione di alimenti e per frode in commercio, in quanto sui menù non è indicata l’origine surgelata di alcuni alimenti.