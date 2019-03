Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 28 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Alta pressione in lieve cedimento per l'approssimarsi di una blanda perturbazione atlantica, la quale determinerà un primo afflusso di aria più umida. Sole, con tendenza ad aumento della nuvolosità solo sui settori confinali valdostani durante la serata. Clima ancora mite in Valpadana, con temperature diurne sui 18-20°C; valori molto miti anche sulle Alpi.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 52,1 µg/m³.