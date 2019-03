Tre dipendenti che lavoravano in nero e un quarto senza permesso di soggiorno, tutti cinesi, sono stati scoperti dai carabinieri in un'azienda di Cossato, nel Biellese. Il proprietario, Zhou Chengzhang, anche lui cinese, è stato arrestato. Il personale dell’impresa, che si occupava della coltivazione di ortaggi in serra, venduti a ristoranti cinesi soprattutto lombardi, era sfruttato e costretto a vivere in condizioni di degrado. Tra i quattro lavoratori senza contratto c'era anche una donna incinta. Già un anno fa i carabinieri, intervenuti per un incendio nella stessa azienda, avevano trovato un cinese irregolare e altri tre costretti a dormire in locali senza riscaldamento e non a norma, invasi d'immondizia e con animali morti conservati in cassette vicino alla frutta e alla verdura.