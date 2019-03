Si masturba in auto davanti a una scuola a Torino, arrestato 53enne

Si è tirato giù i pantaloni e si è masturbato davanti agli studenti di una scuola superiore. È accaduto a Torino all’orario di uscita degli alunni dall'istituto scolastico. In manette è finito un italiano di 53 enne. Gli agenti di polizia hanno arrestato l’uomo per atti osceni in luogo pubblico. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono stati i passanti, che hanno visto il 53enne sbottonarsi i pantaloni in una macchina parcheggiata davanti al liceo scientifico 'Cattaneo' in via Madonna delle Salette nel capoluogo torinese, mentre i ragazzini uscivano dalla scuola al termine delle lezioni.