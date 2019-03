Brosso, armi clandestine in casa: 42enne arrestato

Un uomo di 42 anni, disoccupato e residente a Brosso (Torino), è stato arrestato dai carabinieri per il possesso di un'arma clandestina. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato una carabina monocanna calibro 22 con silenziatore e decine di cartucce. L'arma non è risultata denunciata ed è stata inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata per commettere reati. Il 42enne ha l'obbligo di presentarsi tutti i giorni in caserma.