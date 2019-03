Un poliziotto penitenziario, in servizio alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, è stato aggredito da un 26enne bulgaro, recluso per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'agente stava accompagnando il detenuto a una visita medica, quando il ragazzo lo ha graffiato sul volto e gli ha tirato contro uno sgabello.

La denuncia dell'Osapp

A darne notizia è il segretario generale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Leo Beneduci. "Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di un agente della polizia penitenziaria, e non è di certo parte dei rischi professionali, come invece vorrebbero far credere gli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria", dichiara.

Osapp: "Pretendiamo un cambiamento"

"Gli atteggiamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale, che stanno minando in maniera considerevole non solo la vivibilità lavorativa delle carceri italiane ma anche i risultati, sono favoriti dall'impunità di certi comportamenti. Come operatori penitenziari che rischiano quotidianamente la propria incolumità fisica all'interno delle carceri - conclude Beneduci - pretendiamo un integrale cambiamento di impostazione degli organi dell'amministrazione penitenziaria".