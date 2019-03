Chivasso, ferisce addetto alla sicurezza in una sala giochi: arrestato

Ha prima infastidito alcuni clienti in una sala giochi di Chivasso e ha poi ferito a una mano, con un coltello da cucina, l’addetto alla sicurezza intervenuto per calmarlo. Il locale, Las Vegas, dove è avvenuto l’episodio si trova in strada Torino. L’uomo, un 51enne residente in città, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ferito è stato medicato all'ospedale di Chivasso e se l'è cavata con una dozzina di giorni di prognosi. Il 51enne fermato dai militari è comparso questa mattina davanti al Gip del tribunale di Ivrea che, nel convalidare l'arresto, lo ha sottoposto all'obbligo di firma.