Asti, strappano la borsetta a due donne: presa coppia di scippatori

Il copione era sempre lo stesso: avvicinarsi con l'auto a una donna che cammina sola per strada, abbassare il finestrino, sporgersi per afferrare lo borsetta e poi fuggire a tutta velocità. Questo il sistema messo a punto da un pregiudicato di 26 anni e dalla sua complice, di 27 anni, di origini straniere, scoperto e neutralizzato dagli uomini della polizia di Asti che hanno arrestato i due giovani. A bordo dell'auto della coppia di malviventi gli agenti hanno trovato ancora le borsette strappate a due donne. Ora i presunti scippatori, arrestati e portati in carcere, devono rispondere dell'accusa di furto con strappo. Gli inquirenti non escludono che la coppia in passato abbia messo a segno altri furti.