Asti, sfruttamento della prostituzione e droga: cinque arrestati

Ha portato in Italia una connazionale e poi l’ha costretta a prostituirsi. I carabinieri del nucleo investigativo di Asti, coordinati dalla Dda di Torino, hanno arrestato una cittadina nigeriana, accusata di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Insieme alla donna sono stati arrestati quattro uomini, tutti nigeriani, sorpresi in possesso di 1.4 chili di sostanze stupefacenti. Per illustrare i dettagli dell'operazione è stata convocata per mercoledì 27 febbraio alle 10.30 una conferenza stampa nella caserma di Via Delle Corse ad Asti. Saranno presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Asti, tenente colonnello Pierantonio Breda, e il Comandante del Nucleo Investigativo, maggiore Lorenzo Repetto.