Aveva costruito, in una stanza della propria abitazione, una serra artigianale per la coltivazione di cannabis, con tanto di impianti di illuminazione, riscaldamento e filtraggio dell'aria, per agevolare la crescita e lo sviluppo delle piante. Scoperto dai carabinieri di San Giorgio Canavese, un 20enne di Valperga, in provincia di Torino, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Arma a casa del giovane, già noto alle forze dell’ordine, hanno sequestrato tredici piante di canapa indiana e 56 grammi di hashish suddivisi in dosi e pronti allo smercio.