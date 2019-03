Un operaio di quarant’anni è stato denunciato per aver diffuso, attraverso gli altoparlanti di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, musiche del Ventennio fascista. E’ successo a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo: l’uomo, residente in provincia di Torino e responsabile della manutenzione della pista, dovrà rispondere di apologia del fascismo.

L'episodio

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 22 febbraio, quando dagli amplificatori installati sulla pista cittadina è risuonato il brano 'Faccetta nera', seguito da altri simili. Alcuni turisti, in visita presso il piccolo paese della Val Vermenagna, hanno registrato le musiche, girando dei video. Alcuni residenti hanno poi riferito quanto accaduto ai carabinieri, che dopo avere svolto accertamenti hanno individuato il responsabile del gesto. Il quarantenne è ora denunciato a piede libero.

Il commento del sindaco del paese

Rispetto a quanto accaduto, si definisce "amareggiato e arrabbiato" Angelo Fruttero, sindaco di Limone Piemonte. "La nostra - dice il primo cittadino - è una località di 1.500 abitanti, ci conosciamo tutti e non abbiamo estremismi né di destra né di sinistra. Non c'è nemmeno una sede di partito. Siamo montanari, viviamo sul turismo e facciamo di tutto per accogliere la gente meglio che possiamo. Però poi succede che un giorno arrivi una persona che compia un gesto irresponsabile e finiamo sui giornali per questo". L'impianto per il pattinaggio su ghiaccio è del Comune ma è affidato in gestione a una società esterna. "L'autore del gesto - dice Fruttero - non è un dipendente comunale e, da quel che mi risulta, non è nemmeno del paese". "Quando me l'hanno raccontata - conclude il sindaco - non ci volevo credere. Sono brutte giornate, ma sono certo che chi conosce i limonesi capirà che Limone non c'entra nulla. Ora vogliamo voltare pagina".