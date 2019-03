Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Da Est subentra una massa d'aria ben più fredda ed umida, la quale favorisce un incremento della nuvolosità specie sul Piemonte, in modo particolare a ridosso dei monti. Temperature diurne in genere al di sotto dei 10°C, ventilazione vivace da Est in Valpadana. Domenica l'aria più fredda che ha lambito il Nord Italia scivola rapidamente verso le regioni del Sud favorendo la rimonta dell'alta pressione sulle regioni di Nord Ovest. Giornata in prevalenza soleggiata.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,1 µg/m³.