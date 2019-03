Principio d’incendio in casa a Boves: fiamme domate dai carabinieri

Un principio di incendio in un’abitazione è stato scoperto e domato grazie all’intervento dei carabinieri. E’ successo a Boves, in provincia di Cuneo. Da lontano sembrava soltanto una colonnina di fumo che usciva da un camino: i carabinieri, però, hanno deciso di avvicinarsi per controllare meglio e si sono resi conto che si trattava di un principio di incendio. Il comignolo stava per prendere fuoco, probabilmente a causa della canna fumaria ostruita.

L'intervento dei carabinieri

I militari hanno bussato alla porta dell’abitazione, hanno fatto uscire gli inquilini, che non si erano accorti di nulla, e sono riusciti a domare le fiamme. All'interno della casa vive una coppia, marito e moglie di 71 e 56 anni. In seguito i carabinieri hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno messo l'area in sicurezza permettendo alla coppia di tornare in casa.