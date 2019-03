Si sono vissuti momenti di tensione, questa mattina, al corteo organizzato dagli studenti a Torino, così come a Milano, a Roma e in numerose altre città, per protestare contro la nuova maturità e i tagli all’istruzione. Alcuni giovani hanno lanciato uova e pietre all'indirizzo dell'ufficio scolastico regionale, in corso Vittorio Emanuele, prima che la polizia riuscisse ad allontanarli. Uova sono state lanciate anche contro la sede della Città Metropolitana. Numerosi i cori contro il ministro degli Interni, Matteo Salvini. "Contro nuova maturità e tagli, bocciamo il governo", recita lo striscione che questa mattina ha aperto il corteo in piazza Arbarello. Sono circa un migliaio gli studenti che hanno preso parte alla manifestazione. Maturità 2019, dalle prove scritte ai crediti: tutti i cambiamenti