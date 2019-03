Schianto sulla A26 tra Ovada e Masone, morto un camionista

Un camionista ha perso la vita in un incidente stradale sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, tra Ovada in provincia di Alessandria e Masone in provincia di Genova, in direzione del capoluogo ligure. La vittima, un portoghese di 51 anni, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale non si sarebbe accorta che il traffico era fermo e con il proprio tir avrebbe colpito violentemente un altro autoarticolato in coda, il quale a sua volta ha tamponato un'altra macchina. Nello scontro è rimasto ferito un automobilista.

Le modifiche al traffico

Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Autostrade e la polizia stradale di Ovada. Il tratto di autostrada tra Ovada e Masone è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso, ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Ovada. Si sono formati 5 chilometri di coda in direzione Genova.