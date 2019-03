In casa gli hanno trovato un vero e proprio arsenale. Per questo un 55enne di Lanzo, in provincia di Torino, è stato arrestato nell’ambito dei controlli disposti dal comando provinciale, colonnello Francesco Rizzo. I militari hanno sequestrato una carabina calibro 4,5, un fucile austriaco artigianale da caccia calibro 9, una pistola revolver a salve semiautomatica calibro 6 modificata e una pistola revolver calibro 10. Tutte le armi sono state inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate per commettere reati. Nei giorni scorsi, un 46enne di Mathi e un 47enne di Palazzo Canavese sono finiti in manette per detenzione di armi e munizioni e ricettazione.