La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Il contesto rimane ben anticiclonico sul Nordovest, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato soprattutto su Alpi e Piemonte. Nel contempo anche qualche nebbia possibile nottetempo e al primo mattino sulle pianure orientali piemontesi. Temperature con poche variazioni: massime sui 13-14°C in Valpadana, minime intorno o poco sopra lo zero. Venti deboli a tutte le quote.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Novara

A Novara nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 76,1 µg/m³.