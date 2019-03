Torino, la giunta comunale approva la pedonalizzazione di via Dellala

La giunta comunale di Torino ha dato il via libera alla pedonalizzazione di via Dellala, tra le vie Alfieri e Lascaris, nel centro del capoluogo piemontese. In base a quanto stabilito in delibera, la strada subirà un intervento di risistemazione e riqualificazione, con il rifacimento dell'intera carreggiata e dell'incrocio con via Lascaris, utilizzando materiali di pregio. Verrà inoltre completata la revisione dell'illuminazione e verranno istallati elementi di arredo urbano, come panchine e verde pubblico.

Le parole dell'assessore alla Mobilità

"La Città – ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Maria Lapietra - prosegue nel programma di estensione delle aree pedonali, anche di piccole dimensioni, con l'obiettivo di rendere l'ambiente urbano sempre più vivibile, meno congestionato dal traffico e dalla sosta su strada, e favorire una mobilità più sostenibile."