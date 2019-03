Settimo Torinese, fiamme in centro accoglienza: brucia tenda da campo

Un incendio è divampato nella mattina di oggi, martedì 19 febbraio, intorno alle 7, all'interno del centro di accoglienza 'Fenoglio' della Croce Rossa, a Settimo Torinese, dove sono ospitati numerosi richiedenti asilo. Le fiamme hanno interessato una tenda da campo utilizzata come ripostiglio. All'interno non c'era nessuno, solo attrezzi di lavoro e brandine utilizzate per i dormitori. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e avviato, insieme ai carabinieri di Settimo, tutti gli accertamenti del caso per chiarirne le cause.