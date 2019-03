Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 19 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

L'alta pressione, pur robusta, permette l'afflusso di aria un po' più umida sulla Liguria dove sono attesi cieli spesso nuvolosi ma con rischio generalmente basso di precipitazioni. Soleggiato in Valpadana e soprattutto sulle Alpi. Sulle pianure piemontesi non mancherà qualche banco di nebbia tra notte e mattino, in successivo dissolvimento. Temperature ancora miti, seppur in lieve diminuzione in medio-alta quota. Ventilazione deboli dai monti alle pianure. Mar ligure poco mosso o quasi calmo.

Le previsioni a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Asti

A Asti tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 62,2 µg/m³.