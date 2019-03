Usavano la cosiddetta tecnica 'del pesciolino' per ripulire le slot machine. I due truffatori, pregiudicati, sono stati arrestati dagli uomini della Questura di Vercelli, che li hanno denunciati per furto aggravato.

La tecnica

La tecnica adottata dai due consisteva nell'utilizzare un magnete attaccato a un filo per ingannare le macchinette e creare finto credito. Mentre uno si cimentava al gioco, il complice faceva il palo. Il colpo è stato messo a segno in una sala slot di Vercelli: gli investigatori sono risaliti ai truffatori seriali grazie ai filmati di videosorveglianza dell'attività, e alla targa dell'auto su cui viaggiavano. Durante l'attività di indagine i poliziotti hanno scoperto che lo stesso meccanismo era stato utilizzato anche in altre sale giochi della provincia, così come in tutta Italia, con proventi di alcune migliaia di euro.