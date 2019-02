Tav, Chiamparino: "Mi auguro che domani si proceda con i bandi"

"Domani in Telt c'è un appuntamento importante: io mi auguro che per non rischiare, di fronte alle loro responsabilità, si proceda con i bandi per le gare dei due miliardi e trecento milioni circa che consentirebbero di proseguire con la costruzione dell'opera". Sono le parole del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a proposito della pubblicazione dei bandi di gara per l'avvio dei lavori della Torino-Lione, all'ordine del giorno del consiglio d'amministrazione di Telt, in programma domani, martedì 19 febbraio.