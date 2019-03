Ivrea, lancia un masso sull’auto dei vigili urbani: denunciato

È stato denunciato dalla polizia municipale l’uomo che giovedì scorso a Ivrea, in provincia di Torino, ha lanciato un masso contro l’auto dei vigili urbani. L’episodio si è verificato in via Canton Gabriel. Il 49enne, dopo aver danneggiato la vettura della polizia locale, si era nascosto nei boschi attorno alla propria abitazione, sfuggendo agli agenti che lo hanno cercato per due giorni senza successo. Una volta rientrato in casa è scattata la denuncia. Ora dovrà rispondere di danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.