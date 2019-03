Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 17 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Ci attende una domenica dal sapore primaverile sulle regioni del Nord Ovest. Il robusto e vasto campo anticiclonico che ci protegge da diversi giorni, regalerà l'ennesima giornata soleggiata su Valle d'Aosta e Piemonte, fatta eccezione per la possibile formazione di locali foschie sulle pianure al primo mattino e in nottata. In Liguria, dopo una mattinata con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi, avremo un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature minime ancora contenute in pianura, le massime potranno toccare i 15-16 gradi. Venti deboli.

La situazione meteo a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,9 µg/m³.