Cuneo, auto fuori strada sulla A6 tra Fossano e Marene: muore 80enne

Una donna di 80 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto tra Fossano e Marene, in provincia di Cuneo, sul tratto autostradale della A6 Torino-Savona. L’uomo che viaggiava con lei e che guidava la macchina finita fuori strada, anche lui di 80 anni, è stato portato all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano in codice giallo ed è stato ricoverato. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Per agevolare i soccorsi, è stato momentaneamente chiuso un tratto di carreggiata in direzione nord.