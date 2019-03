Spari in strada a Torino, prostituta rimane ferita a un braccio

Una prostituta albanese di 24 anni, ieri sera a Torino, è rimasta ferita al braccio destro da un colpo d’arma da fuoco. È stata trasportata all’ospedale Giovanni Bosco ma non è in pericolo di vita. A sparare alla giovane sarebbe stato un cliente che poi è fuggito, lasciando la macchina sui binari del tram in via Puglia. Da una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale del capoluogo piemontese, la donna era a bordo dell'auto con un uomo. Per motivi ancora da chiarire, l'aggressore ha sparato e poi è scappato. Gli uomini dell’Arma, che hanno sentito la ragazza, indagano sulla vicenda e sono sulle sue tracce.