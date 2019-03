Mostre a Torino: cosa fare nel weekend del 16-17 febbraio

Mostre ed eventi che inaugurano a Torino questa settimana

Gulp!Goal!Ciak! al Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema presenta, dal 9 febbraio al 20 maggio 2019, la mostra Gulp! Goal! Ciak! Cinema e Fumetti, a cura di Luca Raffaelli, da un’idea di Gaetano Renda. La mostra è nata dalla collaborazione con Juventus Museum, che nello stesso periodo propone nei suoi spazi 'Gulp! Goal! Ciak! Calcio e Fumetti', sempre a cura di Luca Raffaelli.



‘Il gabbiano’ di Čechov al Teatro Carignano di Torino

Il capolavoro di Čechov nella versione del 1895, precedente alla censura zarista. Un dramma delle illusioni perdute che è lo specchio del disagio esistenziale di un’umanità ‘fin de siècle’, sospesa tra arte e vita, in bilico sul precipizio delle grandi tragedie del Novecento. Con Elisabetta Pozzi e Stefano Santospago. Sarà in scena dal 12 Febbraio 2019 al 24 Febbraio 2019.

Mostre ed eventi in corso a Torino a febbraio 2019

La bottega di Leonardo a Palazzo Cavour

Dal 9 Febbraio al 12 Maggio 2019 Palazzo Cavour ospita la mostra ‘La bottega di Leonardo’. Il genio universale, per un’esposizione universale, a celebrazione dell’indiscusso simbolo dell’arte e della creatività italiana, Leonardo da Vinci, oggi considerato il più noto tra i protagonisti della cultura, non solo del Rinascimento ma di tutti i tempi e di tutto il mondo. Leonardo, il più grande genio dell’Umanità, uomo poliedrico e d’ingegno è il protagonista assoluto del 2019, anniversario dei 500 anni dalla sua morte. La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, sabato e giorni festivi dalle 10.00 alle 20.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00.



‘Sandy Skoglund. Visioni Ibride’ a Camera

Ha aperto al pubblico il 24 gennaio 2019 negli spazi di Camera, Centro Italiano per la Fotografia, a Torino, l’importante mostra ‘Sandy Skoglund. Visioni Ibride’, prima antologica dell’artista statunitense Sandy Skoglund, curata da Germano Celant. La mostra riunisce lavori che vanno dagli esordi nei primi anni Settanta all’ancora inedita opera “Winter”, alla quale l’artista ha lavorato per oltre dieci anni. Sarà proprio questa immagine – accompagnata da alcune delle sculture create per l’installazione da cui è stata tratta la fotografia – il fulcro dell’esposizione: una spettacolare anteprima mondiale che conferma una volta di più l’unicità della sua ricerca e del suo linguaggio, formatisi in pieno clima concettuale per evolversi in un immaginario sospeso tra sogno e realtà, di straordinaria potenza evocativa. La mostra rimarrà aperta fino al 24 marzo. Orari: Martedì chiuso, giovedì dalle 11 alle 19, gli altri giorni dalle 11 alle 19.



Van Gogh Multimedia & Friends allo Spazio Lancia

La mostra 'Van Gogh – Multimedia & Friends', sarà visitabile fino al 28 aprile 2019 all’interno del nuovo Spazio Lancia, in via Lancia 27. Prende in esame, attraverso proiezioni su diversi grandi monitor, la vita e le opere di Vincent Van Gogh, con la visione a video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza e completata con informazioni in italiano e inglese relative ai periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 19,30, sabato, domenica e festivi dalle 09.30 alle 21.30.

‘Van Dyck. Pittore di corte’ alla Galleria Sabauda di Torino

Attraverso un percorso espositivo che si dispiega in quattro sezioni, con 45 tele e 21 incisioni, la mostra ‘Van Dyck. Pittore di corte’ intende far emergere l’esclusivo rapporto che l’artista ebbe con le corti italiane ed europee. Dipinse capolavori unici per elaborazione formale, qualità cromatica, eleganza e dovizia nella resa dei particolari, soddisfacendo le esigenze di rappresentanza e di status symbol delle classi dominanti: dagli aristocratici genovesi ai Savoia, dall’arciduchessa Isabella alle corti di Giacomo I e di Carlo I d’Inghilterra. La mostra dedicata ad Antoon van Dyck sarà visitabile fino al 17 marzo. Orari: da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00.



I Macchiaioli alla Gam di Torino

Gli antefatti, la nascita e la stagione iniziale e più felice della pittura macchiaiola, ossia il periodo che va dalla sperimentazione degli anni Cinquanta dell’Ottocento ai capolavori degli anni Sessanta, saranno i protagonisti della mostra che per la prima volta alla GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino valorizzerà il dialogo artistico tra Toscana, Piemonte e Liguria dei pittori Macchiaioli. La mostra sarà aperta fino al 24 marzo. Orari: Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, lunedì chiuso.

Eventi per bambini

'Bebè al museo' al Museo Nazionale del Cinema

Un percorso di visita a misura di bebè: alla scoperta della luce e delle ombre, dei giochi ottici e delle immagini in movimento, progettato per suscitare l’interesse, l’interazione attiva e la curiosità. Prenotazione obbligatoria.