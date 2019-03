Un motociclista di 64 anni, Carlo Cazzola, è morto in un incidente stradale lungo la Provinciale 229 che collega Bistagno, in provincia di Alessandria, a Rocchetta Palafea, in provincia di Asti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il centauro, a bordo della propria Bmw, si sarebbe scontrato frontalmente con una monovolume guidata da una donna di 49 anni. Per il motociclista i soccorsi si sono rivelati inutili. Il 64enne è morto dopo avere urtato contro il cofano dell'auto ed essere finito sull'asfalto. I militari hanno avviato le indagini per stabilire le cause delle incidente.