Rapinò un bar ad Asti: dopo 15 anni finisce in carcere

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla squadra mobile per aver commesso, quindici anni fa, una rapina in un bar di Asti. L'uomo, un pregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva rapinato la notte del 2 ottobre 2004 un locale situato in corso Galileo Ferraris.

La rapina

Armato di pistola e con il volto coperto da passamontagna, il 38enne si era fatto consegnare l'incasso realizato dal locale quel giorno ed era poi fuggito insieme a due complici su un'auto. Il rapinatore è stato condannato in primo grado dal tribunale di Asti, sentenza divenuta definitiva a seguito della conferma in appello. L'uomo dovrà scontare una condanna a due anni e sei mesi di carcere.