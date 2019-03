Saluzzo, minaccia compagni di classe su Whatsapp: 14enne denunciato

Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri, a Saluzzo, in provincia di Cuneo, per aver minacciato e chiesto del denaro, su Whatsapp, ai compagni di classe. Il minorenne è accusato di tentata estorsione. Addirittura, in un caso, sarebbe arrivato ad aggredire fisicamente un compagno.

Altre denunce

Altri due ragazzi, anche loro frequentatori di istituti scolastici di Saluzzo, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Le indagini dei militari hanno consentito di accertare che i due, in più occasioni, si erano impossessati di somme di denaro appartenenti ai compagni di classe.