Anziani sventano truffe grazie a corso dei carabinieri nell’Astigiano

Un’anziana di 84 anni e un 88enne, che qualche settimana prima avevano frequentato un corso organizzato dai carabinieri per prevenire le truffe, hanno sventato due tentativi di raggiro a loro spese. Due truffatori infatti si sono presentati nel primo caso presso il domicilio dell’anziana, residente a Montegrosso d'Asti, nell’Astigiano, e successivamente dall’uomo di Agliano Terme. In entrambi i casi, i truffatori hanno finto che il figlio degli anziani avesse avuto "un brutto incidente stradale" e, presentandosi in un caso come avvocati e nell'altro come carabinieri, hanno poi chiesto del denaro ai due ottantenni.

La truffa

Per fare cadere nel raggiro i pensionati, i malviventi avevano fatto ascoltare persino un audio con la richiesta di aiuto. La richiesta dei truffatori, per evitare, a loro dire, guai giudiziari al figlio e che gli fosse ritirata per sempre la patente, era di 4mila euro in contanti. Ma i due anziani non solo non hanno dato denaro ai truffatori, ma hanno raccontato tutto ai carabinieri. Sono in corso indagini da parte dei militari della stazione di Montegrosso d'Asti per identificare i responsabili del tentativo di truffa.