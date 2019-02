Serravalle, frontale tra auto: un morto e due feriti

Tragedia sulla statale Asti-Chivasso, vicino alla frazione di Serravalle. Una donna di 88 anni è morta nella tarda serata di ieri, martedì 12 febbraio, in un incidente stradale. L'anziana era alla guida della sua auto, quando si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. I due occupanti del secondo mezzo coinvolto sono stati portati all'ospedale di Asti per accertamenti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, per estrarre dalle lamiere dell'auto la donna che poi è deceduta, polizia stradale e 118. Da accertare le cause dell'incidente.