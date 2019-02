Un furgone blindato della polizia penitenziaria di Saluzzo, di stanza presso il carcere Morandi, nella cittadina del Cuneese è stato dato alle fiamme da ignoti, che hanno anche tagliato gli pneumatici. L’episodio è accaduto, ieri sera, in via Pinerolo a Cavour, nel Torinese, dove gli agenti si erano fermati per una veloce cena in un locale del luogo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto uscire le fiamme da sotto il furgone, posteggiato di fronte al locale. Gli stessi poliziotti, con alcuni estintori, e i vigili del fuoco, sono intervenuti per sedare l’incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pinerolo, che ipotizzano un presunto atto intimidatorio nei confronti della polizia penitenziaria.

Le parole del sindacato Sappe

"Dopo aver eseguito un'attenta ispezione del veicolo – ha denunciato Vicente Santilli, del sindacato di polizia penitenziaria Sappe -, gli agenti si sono accorti che erano stati tagliati gli pneumatici anteriori, pertanto sicuramente il fatto è da considerarsi come atto doloso e ostile nei confronti della forza pubblica. Del fatto sono stati interessati i carabinieri di zona e i vigili del fuoco".