Asti, pugno a commerciante che li sorprende a rubare: denunciati

Invece di andare a scuola un 14enne e un 17enne, nomadi, si sono introdotti in un negozio dell'usato e, sorpresi a rubare, hanno colpito la proprietaria con un pugno in pieno volto. I due minorenni sono stati così denunciati dai carabinieri per tentata rapina impropria. L'episodio è accaduto ad Asti: i due giovani avevano già messo in alcune borse diversi capi di abbigliamento, oggetti di antiquariato, bigiotteria varia e persino un drone. La donna aggredita è stata poi medicata in ospedale.