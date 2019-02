Meteo a Torino: le previsioni di oggi lunedì 11 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Transitata la rapida perturbazione, la pressione aumenta rapidamente a partire da Ovest. Giornata soleggiata e limpida in pianura e sulla costa ligure, salvo per velature di passaggio; addensamenti sulle Alpi confinali con qualche fiocco su quelle valdostane. Venti tesi da NO in montagna, rinforzi di fohen anche in pianura piemontese. Tramontana in Liguria. Temperature in aumento nei bassi strati, con valori diurni fino a 14-16°C. Mar Ligure molto mosso specie al largo.

Le previsioni ad Asti

Ad Asti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cuneo

A Cuneo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,4 µg/m³.