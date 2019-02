Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 10 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Piogge anche moderate sul Levante ligure, per lo più deboli sull'Est Piemonte e zone alpine di confine. Neve in genere dai 900-1100m sulle Alpi, a quote più basse su alto Piemonte e decisamente più elevate sui rilievi appenninici liguri. Più riparato l'Ovest Piemonte e il Ponente ligure dove le precipitazioni saranno estremamente deboli e localizzate o anche del tutto assenti. Migliora rapidamente dalla sera. Calo delle temperature a tutte le quote, ventilazione in rinforzo da Ovest e Sudovest sul Mar ligure che sarà mosso o molto mosso specie sul Levante. In Valpadana venti deboli, moderati solo in medio-alta quota sulle Alpi. Dalla notte generale tendenza a miglioramento da Ovest.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 43,7 µg/m³.