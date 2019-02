Borgomanero, auto finisce fuori strada: morto 23enne

Un giovane di 23 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 9 e domenica 10 febbraio in un incidente stradale in via Santa Cristinetta a Borgomanero, in provincia di Novara. L'auto è uscita di strada, al momento la dinamica non è chiara e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Sulla vettura erano presenti due ragazzi, entrambi di 23 anni. Uno di loro è morto sul colpo a causa del terribile schianto, mentre l'altro è stato trasportato dai soccorritori all'ospedale di Borgomanero in codice giallo.