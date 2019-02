Torino, ladro si improvvisa acrobata per rubare una bici: arrestato

Arrestato un giovane di 27 anni a Torino per furto. Per riuscire a rubare una bicicletta da mille euro parcheggiata sul balcone di un appartamento, il ragazzo ha appoggiato la scala al parapetto ed è salito al primo piano. Poi ha legato la bici con una corda, l’ha calata in strada e si è allontanato. Il giovane, di nazionalità marocchina e residente a Bergamo, è stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile di Torino che lo hanno soprannominato 'il ladro acrobata'. È stato processato per direttissima: condannato a due anni, con sospensione condizionale della pena, è stato rimesso in libertà.