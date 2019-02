Rapine e furti in Piemonte, carabinieri arrestano due pregiudicati

Due pregiudicati astigiani sono stati arrestati dai carabinieri. Erano stati condannati per aver rapinato gli uffici postali di Priocca e Montaldo Roero nel Cuneese, per aver messo a segno furti nell'Astigiano e averne tentato un altro in una scuola di Torino.

La pena per i due arrestati

R.P. 66 anni, che era stato condannato a quattro anni di reclusione per le due rapine alle Poste avvenute tra il 2005 e il 2006 e per porto abusivo di armi e furto, reati commessi in provincia di Asti nello stesso periodo, dovrà scontare solo due mesi e 17 giorni, poiché la restante pena è stata estinta dall'indulto. L'altro arrestato, I.C.B. 29enne, colpito da un ordine di carcerazione del Tribunale di Torino per esser stato colto in flagranza con un complice, nel 2016, a rubare in un istituto scolastico di Torino, dovrà scontare i cinque mesi di reclusione ai domiciliari.