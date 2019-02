Ateneo di Torino espone bandiera francese, rettore: “Ne vorrei 1000”

La bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato dell'Università di Torino. “Vorrei vederne mille alle finestre”, dice il rettore Gianmaria Ajani mentre a Torino, nella giornata di venerdì 8 febbraio, è in corso un incontro con i rettori di Oltralpe per un progetto di università europea. "La collaborazione dell'ateneo con le università transalpine è da tempo consolidata - aggiunge Ajani - inoltre il capoluogo piemontese è storicamente francofilo. Torino ha bisogno di una connessione con la Francia sia culturale sia logistica. La bandiera in rettorato vuole essere un simbolo di vicinanza alla Francia",.

La bandiera nel Comune di Cuneo

Nella giornata di giovedì 7 febbraio una bandiera francese era stata esposta nel Comune di Cuneo, città piemontese vicina al confine con la Francia, ma venerdì è stata rimossa su richiesta della Prefettura. "Dipende dal regolamento del 2000, in cui sono disciplinati i casi di esposizione in contesti istituzionali delle bandiere di Stati stranieri", spiegano dalla Prefettura. La bandiera francese era stata collocata in una delle vetrine dell'Urp, al piano terra del municipio.