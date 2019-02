Souvenir e oggettistica sequestrati a Torino: 5mila euro di multa

Pupazzi antistress, calamite decorative, braccialetti fantasia, portachiavi, palle di vetro con la neve e riproduzioni in miniatura della Mole Antonelliana sono stati sequestrati in via Montebello, a Torino, dagli agenti della Sezione Centro della polizia municipale. Sono stati sequestrati in totale 1.296 articoli, per un valore presunto di oltre 4mila euro. Il venditore, un cittadino del Bangladesh, è stato sanzionato con oltre 5mila euro.