Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 8 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Un lieve cedimento barico non determina conseguenze importanti sul Nord Ovest, ad eccezione del passaggio di nuvolosità irregolare e in prevalenza stratiforme, a tratti più compatta solo sulle Alpi confinali valdostane e sul Levante ligure. Temperature senza variazioni di rilievo. Ventilazione moderata in prevalenza orientale sul Ligure, mare mosso.

Le previsioni a Biella

A Biella giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,4 µg/m³.