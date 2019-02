Ivrea, anziana cade dalle scale e muore in ospedale

Una donna di 89 anni, Armida Lazzarini, è caduta dalle scale mentre rientrava in casa, in un alloggio in via Miniere a Ivrea, in provincia di Torino. L'episodio è accaduto ieri, martedì 5 febbraio: l'anziana è poi deceduta nella notte all'ospedale dove era stata ricoverata in coma. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la pensionata stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro sbattendo la testa. L'incidente si è verificato sulla scala esterna che conduce al portoncino di ingresso del condominio.