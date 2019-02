Torino, incendia cassonetto a Rivoli: bloccato e denunciato da polizia

Denunciato un uomo di 57 anni a Rivoli, in provincia di Torino, per danneggiamento a seguito di incendio. È accusato di aver dato fuoco a un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Gli agenti lo hanno colto sul fatto e dopo averlo bloccato hanno spento le fiamme. L’uomo aveva con sé quattro accendini ed è stato denunciato per il possesso di un coltello a serramanico e un coltellino modello svizzero. Inoltre, gli verrà contestato il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza perché non ha dato spiegazioni sulla mountain bike e sul casco che aveva con sé.