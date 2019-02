Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 3 febbraio

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

La circolazione di bassa pressione insiste sul Mar Ligure determinando un avvio di giornata ancora molto nuvoloso ovunque e con qualche debole fenomeno possibile tra Piemonte e interne Ligure. Nel corso del giorno tendenza a schiarite, anche ampie a partire da Nord e tempo asciutto ovunque; qualche banco di nebbia dalla sera in pianura. Temperature in lieve rialzo nei massimi. Venti anche tesi di tramontana sulla Liguria, specie tra savonese e genovesato con mare mosso o molto masso al largo.

Le previsioni ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata. Formazioni nebbiose in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,1 µg/m³.